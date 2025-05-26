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Удивительная судьба актрисы Натальи Петровой

Удивительная судьба актрисы Натальи Петровой - РИА Новости, 26.05.2025

Удивительная судьба актрисы Натальи Петровой

Наталья Петрова известна зрителям главной ролью ее жизни в экранизации пушкинской сказки "Руслан и Людмила", которую снял Александр Птушко, и ролью официантки,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:00:00+03:00

2025-05-26T19:00:00+03:00

2025-05-26T19:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Наталья Петрова известна зрителям главной ролью ее жизни в экранизации пушкинской сказки "Руслан и Людмила", которую снял Александр Птушко, и ролью официантки, с которой Фокс из "Места встречи изменить нельзя" танцует и выбрасывает из окна. Сама Наталия актрисой никогда себя не считала, а перипетии ее судьбы поражают воображение.Шла по улице и попала в киноНаталия Петрова родилась 18 октября 1945 года в Харькове. После окончания школы приехала в Москву, где с первой попытки поступила в институт иностранных языков им. Мориса Тореза. Никакого актерского образования у девушки не было.Работала манекенщицей, снимаясь для каталогов внешнеторговых объединений "Союзпушнины" и "Ювелирторга", которые шли за рубеж.В кино она попала действительно совершенно случайно: дочь Птушко, являвшаяся и его ассистенткой, обратила внимание на красивую девушку, идущую по улице, и пригласила ее на пробы, которые Наталья удачно прошла, получив главную роль Людмилы в экранизации поэмы А. С. Пушкина "Руслан и Людмила".Когда фильм вышел в прокат, Наталья стала звездой всесоюзного масштаба, хотя сама говорила, что это заслуга режиссера, а не ее.Загадочный принц из далекой страныНаташа и раньше, как многие манекенщицы, была вхожа в компании музыкантов, актеров, литераторов, художников, а после того как осенью 1972 года фильм с ее участием вышел на экраны, Наталия стала популярной вдвойне.В одной такой компании она и познакомилась с Бабеком Серушем. Сын иранских коммунистов, вырос в детском доме, в знаменитой Ивановской школе-интернате им. Стасовой, в которой учились дети иностранцев и сироты из-за рубежа.По своему рождению Бабек причислялся к титулованной знати Ирана. После детского дома окончил физический факультет МГУ.С Петровой они познакомились в 1974 году, когда обоим было по 29 лет. Она уже бывала замужем, но личная жизнь не складывалась.Уже на момент знакомства Барбек был очень богатым человеком, зарабатывая баснословные деньги на поставках в Советский Союз дефицитного западного оборудования, став вполне легальным в СССР миллионером.Он создал свою фирму IPS, которая выполняла роль канала, по которому поставлялась в СССР радио- и компьютерная аппаратура. Партнерами с советской стороны были "Проммашимпорт" и "Технопромимпорт".К 1989 году Серуш уже владел 14 совместными предприятиями в разных странах мира.Карлик-миллионер и красавица женаНаталья сразу понравилась советскому бизнесмену, он завалил ее дорогими подарками и водил в шикарные рестораны. К тому же он был весьма обаятельным, душевным и общительным человеком.Злые языки судачили, что Наталия нашла себе карлика-миллионера, рост Барбека был всего 150 см., но, судя по всему, Петрову сплетни не волновали, и в 1975 году влюбленные поженились.Семья Бабека, мать и другие персидские родственники, жили в Германии, в Ганновере, актриса поехала с ними знакомиться и сразу понравилась родне мужа, выучив ко дню знакомства с ними персидский танец и несколько фраз на фарси.Второй раз в кино по знакомствуБарбек имел широкий круг знакомств в СССР. На его даче в своё время праздновали бракосочетание Алла Пугачёва и Александр Стефанович. Большим его другом был Владимир Высоцкий, который даже ему посвятил строки своего стихотворения.Высоцкий довольно часто бывал и на шикарной даче Бабека в Опалихе. Именно Высоцкий уговорил Наталью снятся в небольшой роли в фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя".Иранец, чье детство прошло в детдоме, был чрезвычайно хлебосольным человеком, что временами Наталию напрягало.Муж, свободно выезжавший за границу, выполнял все прихоти жены, отдыхавшей от застолий, которых она не совсем не любила, организовал ей уютное гнездышко за границей.В 1992 году 47-летний Серуш внезапно скончался от менингита, и Наталия стала наследницей огромного состояния. В России она в 2000-х открыла в Москве косметические и спа-салоны, учредила и наладила бизнес по производству бижутерии "Аврора".Сейчас она продала весь свой бизнес и благополучно живет на огромные проценты от вложений.

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ссср, москва, харьков, алла пугачева, "аврора"