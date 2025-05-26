https://ria.ru/20250526/peskov-2019194975.html

Песков заявил, что видел кадры с ударом в лицо Макрону

Песков заявил, что видел кадры с ударом в лицо Макрону - РИА Новости, 26.05.2025

Песков заявил, что видел кадры с ударом в лицо Макрону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что видел кадры с ударом в лицо президенту Франции Эммануэлю Макрону от его супруги Брижит "по... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:29:00+03:00

2025-05-26T19:29:00+03:00

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что видел кадры с ударом в лицо президенту Франции Эммануэлю Макрону от его супруги Брижит "по телевизору, как и все". Лидер Франции с супругой 25 мая прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео руки Брижит достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок. "По телевизору видели, да. Как и все", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле резонансное видео. Представитель Кремля воздержался от комментариев по этому поводу.

https://ria.ru/20250526/makron-2019149958.html

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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC. 2025-05-26T19:29 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, франция, россия, вьетнам, дмитрий песков, эммануэль макрон