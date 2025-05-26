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Песков заявил, что видел кадры с ударом в лицо Макрону - РИА Новости, 26.05.2025
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19:29 26.05.2025 (обновлено: 21:51 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/peskov-2019194975.html
Песков заявил, что видел кадры с ударом в лицо Макрону
Песков заявил, что видел кадры с ударом в лицо Макрону - РИА Новости, 26.05.2025
Песков заявил, что видел кадры с ударом в лицо Макрону
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что видел кадры с ударом в лицо президенту Франции Эммануэлю Макрону от его супруги Брижит "по... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:29:00+03:00
2025-05-26T21:51:00+03:00
в мире
франция
россия
вьетнам
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что видел кадры с ударом в лицо президенту Франции Эммануэлю Макрону от его супруги Брижит "по телевизору, как и все". Лидер Франции с супругой 25 мая прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео руки Брижит достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок. "По телевизору видели, да. Как и все", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле резонансное видео. Представитель Кремля воздержался от комментариев по этому поводу.
https://ria.ru/20250526/makron-2019149958.html
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Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Французский президент Эммануэль Макрон попал на камеры журналистов во время того, как его супруга Брижит дала ему пощечину, передает издание RMC.
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в мире, франция, россия, вьетнам, дмитрий песков, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Вьетнам, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
Песков заявил, что видел кадры с ударом в лицо Макрону

Песков заявил, что видел кадры с ударом в лицо Макрону от его супруги Брижит

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что видел кадры с ударом в лицо президенту Франции Эммануэлю Макрону от его супруги Брижит "по телевизору, как и все".
Лидер Франции с супругой 25 мая прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео руки Брижит достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
"По телевизору видели, да. Как и все", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле резонансное видео.
Представитель Кремля воздержался от комментариев по этому поводу.
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"Наказала малыша". Французы подняли Макрона на смех после пощечины от жены
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