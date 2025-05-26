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Встреча Путина с Фиданом будет краткой, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025
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19:25 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/peskov-2019194284.html
Встреча Путина с Фиданом будет краткой, заявил Песков
Встреча Путина с Фиданом будет краткой, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025
Встреча Путина с Фиданом будет краткой, заявил Песков
Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:25:00+03:00
2025-05-26T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Песков анонсировал, что в понедельник президент примет находящегося с рабочим визитом в Москве турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана. "Его визави министр иностранных дел Лавров является. Он приехал на переговоры с ним. Президент его сегодня примет, будет краткая встреча", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018837391.html
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Россия, Турция, Москва, Дмитрий Песков, Хакан Фидан, Владимир Путин, В мире
Встреча Путина с Фиданом будет краткой, заявил Песков

Песков: встреча Путина с главой МИД Турции Фиданом будет краткой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Песков анонсировал, что в понедельник президент примет находящегося с рабочим визитом в Москве турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана.
"Его визави министр иностранных дел Лавров является. Он приехал на переговоры с ним. Президент его сегодня примет, будет краткая встреча", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Источник рассказал подробности визита главы МИД Турции в Россию
24 мая, 13:14
 
РоссияТурцияМоскваДмитрий ПесковХакан ФиданВладимир ПутинВ мире
 
 
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