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Встреча Путина с Фиданом будет краткой, заявил Песков
Встреча Путина с Фиданом будет краткой, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025
Встреча Путина с Фиданом будет краткой, заявил Песков
Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:25:00+03:00
2025-05-26T19:25:00+03:00
2025-05-26T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Песков анонсировал, что в понедельник президент примет находящегося с рабочим визитом в Москве турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана. "Его визави министр иностранных дел Лавров является. Он приехал на переговоры с ним. Президент его сегодня примет, будет краткая встреча", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250524/turtsiya-2018837391.html
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Россия, Турция, Москва, Дмитрий Песков, Хакан Фидан, Владимир Путин, В мире
Встреча Путина с Фиданом будет краткой, заявил Песков
Песков: встреча Путина с главой МИД Турции Фиданом будет краткой