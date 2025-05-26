https://ria.ru/20250526/peskov-2019191140.html

Песков заявил, что речи о зерновой сделке сейчас не идет

Песков заявил, что речи о зерновой сделке сейчас не идет - РИА Новости, 26.05.2025

Песков заявил, что речи о зерновой сделке сейчас не идет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о зерновой сделке не идет, отметив, что модальность переговоров по Украине... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:13:00+03:00

2025-05-26T19:13:00+03:00

2025-05-26T19:24:00+03:00

украина

турция

дмитрий песков

владимир путин

хакан фидан

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время речи о зерновой сделке не идет, отметив, что модальность переговоров по Украине является другой."Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров", - сказал Песков журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, отвечая на вопрос о том, является ли зерновая сделка принципиальным вопросом для турецкой стороны.

https://ria.ru/20250325/lavrov-2007191391.html

украина

турция

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украина, турция, дмитрий песков, владимир путин, хакан фидан