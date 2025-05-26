https://ria.ru/20250526/peskov-2019190724.html

Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков

Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025

Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков

Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:11:00+03:00

2025-05-26T19:11:00+03:00

2025-05-26T19:21:00+03:00

россия

киев

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь мы получим также проект от украинцев", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250524/ukraina-2018857016.html

россия

киев

украина

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россия, киев, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп