https://ria.ru/20250526/peskov-2019190724.html
Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков
Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025
Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков
Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:11:00+03:00
2025-05-26T19:11:00+03:00
2025-05-26T19:21:00+03:00
россия
киев
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь мы получим также проект от украинцев", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250524/ukraina-2018857016.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков
Песков: Россия готовит проект меморандума, который будет передан Украине