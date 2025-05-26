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Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 26.05.2025 (обновлено: 19:21 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/peskov-2019190724.html
Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков
Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2025
Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков
Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T19:11:00+03:00
2025-05-26T19:21:00+03:00
россия
киев
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь мы получим также проект от украинцев", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250524/ukraina-2018857016.html
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россия, киев, украина, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия готовит проект меморандума для передачи Украине, заявил Песков

Песков: Россия готовит проект меморандума, который будет передан Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь мы получим также проект от украинцев", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Косачев: работа над меморандумом по Украине находится в завершающей стадии
24 мая, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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