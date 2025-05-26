https://ria.ru/20250526/peskov-2019161034.html

Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву

Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 26.05.2025

Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:28:00+03:00

2025-05-26T17:28:00+03:00

2025-05-26T17:40:00+03:00

киев

россия

германия

дмитрий песков

фридрих мерц

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение было принято.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ."Достаточно опасные решения, опять же, если они были", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.

https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html

киев

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киев, россия, германия, дмитрий песков, фридрих мерц