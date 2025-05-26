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Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву
Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 26.05.2025
Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:28:00+03:00
2025-05-26T17:28:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение было принято.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ."Достаточно опасные решения, опять же, если они были", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html
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киев, россия, германия, дмитрий песков, фридрих мерц
Киев, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц
Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву
Песков назвал намерение ЕС снять ограничения по поставкам оружия Киеву опасным