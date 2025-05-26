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Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 26.05.2025
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17:28 26.05.2025 (обновлено: 17:40 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/peskov-2019161034.html
Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву
Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 26.05.2025
Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:28:00+03:00
2025-05-26T17:40:00+03:00
киев
россия
германия
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение было принято.Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ."Достаточно опасные решения, опять же, если они были", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
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киев, россия, германия, дмитрий песков, фридрих мерц
Киев, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц
Песков прокомментировал снятие ограничений по поставкам оружия Киеву

Песков назвал намерение ЕС снять ограничения по поставкам оружия Киеву опасным

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал достаточно опасным намерение европейцев снять ограничение по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение было принято.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ.
"Достаточно опасные решения, опять же, если они были", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву
Вчера, 16:43
 
КиевРоссияГерманияДмитрий ПесковФридрих Мерц
 
 
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