Песков: зарубежные лидеры стали свидетелями попыток ударов по России 9 мая
Песков: лидеры, посетившие парад Победы, стали свидетелями попыток ударов по РФ
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зарубежные лидеры, которые приехали в Москву на празднование Дня Победы, фактически стали свидетелями попыток ударов по территории России, эти попытки продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Он также заявил, что не согласен с действиями президента РФ Владимира Путина. Позднее Трамп в своей соцсети Truth Social также заявил, что считает "беспричинными" действия РФ на Украине. По его мнению, если бы желание РФ захватить всю Украину существовало бы, "это бы привело к падению России".
"Все мы были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование Дня Победы. Эти угрозы киевского режима слышали все. И многие лидеры, которые находились здесь, они фактически стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории Российской Федерации, по крупным городам и по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры, и президент Путин делает то, что должно для обеспечения безопасности России", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают слова Трампа о Путине.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.