https://ria.ru/20250526/peskov-2019085169.html

Песков прокомментировал ситуацию с поджогом дома Стармера

Песков прокомментировал ситуацию с поджогом дома Стармера - РИА Новости, 26.05.2025

Песков прокомментировал ситуацию с поджогом дома Стармера

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с поджогом дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что Лондон склонен... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:36:00+03:00

2025-05-26T12:36:00+03:00

2025-05-26T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с поджогом дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что Лондон склонен подозревать Россию во всем нехорошем, что происходит в Британии. "Вы знаете, Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как отреагировали в Кремле на подозрения Лондона в поджоге дома Кира Стармера. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники британского правительства сообщила, что власти Великобритании расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджогах недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера. Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.

https://ria.ru/20250521/diplomaty-2018151946.html

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018100741.html

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