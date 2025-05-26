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Песков прокомментировал ситуацию с поджогом дома Стармера - РИА Новости, 26.05.2025
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12:36 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/peskov-2019085169.html
Песков прокомментировал ситуацию с поджогом дома Стармера
Песков прокомментировал ситуацию с поджогом дома Стармера - РИА Новости, 26.05.2025
Песков прокомментировал ситуацию с поджогом дома Стармера
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с поджогом дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что Лондон склонен... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:36:00+03:00
2025-05-26T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с поджогом дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что Лондон склонен подозревать Россию во всем нехорошем, что происходит в Британии. "Вы знаете, Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как отреагировали в Кремле на подозрения Лондона в поджоге дома Кира Стармера. Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники британского правительства сообщила, что власти Великобритании расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджогах недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера. Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.
https://ria.ru/20250521/diplomaty-2018151946.html
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в мире, лондон, великобритания, дмитрий песков, кир стармер, россия
В мире, Лондон, Великобритания, Дмитрий Песков, Кир Стармер, Россия
Песков прокомментировал ситуацию с поджогом дома Стармера

Песков: РФ подозревают во всем нехорошем, что происходит в Британии

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с поджогом дома премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил, что Лондон склонен подозревать Россию во всем нехорошем, что происходит в Британии.
"Вы знаете, Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как отреагировали в Кремле на подозрения Лондона в поджоге дома Кира Стармера.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
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21 мая, 01:50
Ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники британского правительства сообщила, что власти Великобритании расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджогах недвижимости премьер-министра страны Кира Стармера.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая. В результате была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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В миреЛондонВеликобританияДмитрий ПесковКир СтармерРоссия
 
 
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