https://ria.ru/20250526/peskov-2019083765.html
Песков высказался о предстоящем визите Фидана в Москву
Песков высказался о предстоящем визите Фидана в Москву - РИА Новости, 26.05.2025
Песков высказался о предстоящем визите Фидана в Москву
Главной темой российско-турецких контактов в ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана будет обсуждение двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:29:00+03:00
2025-05-26T12:29:00+03:00
2025-05-26T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Главной темой российско-турецких контактов в ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана будет обсуждение двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все-таки Фидан приезжает на переговоры с Лавровым (Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России – ред.) и, конечно, на этих переговорах главной темой будет обсуждение двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в связи с приездом Фидана обсуждение возможности дальнейших российско-украинских переговоров.
https://ria.ru/20250526/peskov-2019083483.html
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хакан фидан, дмитрий песков, сергей лавров, турция, москва, россия, в мире
Хакан Фидан, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Турция, Москва, Россия, В мире
Песков высказался о предстоящем визите Фидана в Москву
Песков: главной темой в ходе визита Фидана будут двусторонние отношения