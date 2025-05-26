https://ria.ru/20250526/peskov-2019083765.html

Песков высказался о предстоящем визите Фидана в Москву

Песков высказался о предстоящем визите Фидана в Москву - РИА Новости, 26.05.2025

Песков высказался о предстоящем визите Фидана в Москву

Главной темой российско-турецких контактов в ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана будет обсуждение двусторонних отношений, заявил... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:29:00+03:00

2025-05-26T12:29:00+03:00

2025-05-26T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Главной темой российско-турецких контактов в ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана будет обсуждение двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все-таки Фидан приезжает на переговоры с Лавровым (Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России – ред.) и, конечно, на этих переговорах главной темой будет обсуждение двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в связи с приездом Фидана обсуждение возможности дальнейших российско-украинских переговоров.

https://ria.ru/20250526/peskov-2019083483.html

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хакан фидан, дмитрий песков, сергей лавров, турция, москва, россия, в мире