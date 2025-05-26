https://ria.ru/20250526/peskov-2019083483.html

Песков раскрыл подробности будущего визита Фидана в Москву

Песков раскрыл подробности будущего визита Фидана в Москву - РИА Новости, 26.05.2025

Песков раскрыл подробности будущего визита Фидана в Москву

В ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву может состояться обмен мнениями по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:27:00+03:00

2025-05-26T12:27:00+03:00

2025-05-26T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

хакан фидан

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву может состояться обмен мнениями по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, и обмен мнениями по украинскому сюжету тоже будет обязательно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в связи с приездом Фидана обсуждение возможности дальнейших российско-украинских переговоров.

https://ria.ru/20250526/fidan--2019046220.html

украина

турция

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хакан фидан, дмитрий песков, украина, турция, москва, в мире