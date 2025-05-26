https://ria.ru/20250526/peskov-2019083483.html
Песков раскрыл подробности будущего визита Фидана в Москву
Песков раскрыл подробности будущего визита Фидана в Москву - РИА Новости, 26.05.2025
Песков раскрыл подробности будущего визита Фидана в Москву
В ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву может состояться обмен мнениями по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:27:00+03:00
2025-05-26T12:27:00+03:00
2025-05-26T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В ходе визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву может состояться обмен мнениями по ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, и обмен мнениями по украинскому сюжету тоже будет обязательно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли в связи с приездом Фидана обсуждение возможности дальнейших российско-украинских переговоров.
https://ria.ru/20250526/fidan--2019046220.html
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Специальная военная операция на Украине, Хакан Фидан, Дмитрий Песков, Украина, Турция, Москва, В мире
Песков раскрыл подробности будущего визита Фидана в Москву
Песков: в ходе визита Фидана может состояться обмен мнениями по Украине