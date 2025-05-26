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Адвокат рассказала, кому упростили правила перепланировки квартир - РИА Новости, 26.05.2025
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02:17 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/pereplanirovka-2019024495.html
Адвокат рассказала, кому упростили правила перепланировки квартир
Адвокат рассказала, кому упростили правила перепланировки квартир - РИА Новости, 26.05.2025
Адвокат рассказала, кому упростили правила перепланировки квартир
Об изменениях правил согласования перепланировки квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр"... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T02:17:00+03:00
2025-05-26T02:17:00+03:00
общество
жилье
мка "советник-центр"
мосжилинспекция
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
квартира
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Об изменениях правил согласования перепланировки квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Она объяснила, что поправки затронули требования к объединению и разделу помещений, правил заделки проемов, изменения антресолей, оформления актов об исполнении работ и требования к ряду технических документов.&quot;Изменения сократят сроки согласования перепланировки с 30 до 20 рабочих дней&quot;, — поясняет эксперт.Расширен список изменений, которые можно проводить без уведомления или в упрощенном порядке. Уточнены работы, которые не получится выполнить в упрощенной форме, а также конкретизированы запрещенные изменения.Узаконить перепланировку теперь можно дистанционно, без личного посещения в ведомства. По словам адвоката, Мосжилинспекция и Росреестр автоматически обновят данные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) после оформления акта о завершении работ.
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общество, жилье, мка "советник-центр", мосжилинспекция, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), квартира
Общество, Жилье, МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР", Мосжилинспекция, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Квартира
Адвокат рассказала, кому упростили правила перепланировки квартир

Адвокат Яковлева: срок согласования перепланировки сократили до 20 рабочих дней

© РИА Новости / Александр КряжевРабочий во время отделки квартиры
Рабочий во время отделки квартиры - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Рабочий во время отделки квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Об изменениях правил согласования перепланировки квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах рассказал агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
Она объяснила, что поправки затронули требования к объединению и разделу помещений, правил заделки проемов, изменения антресолей, оформления актов об исполнении работ и требования к ряду технических документов.
«

"Изменения сократят сроки согласования перепланировки с 30 до 20 рабочих дней", — поясняет эксперт.

Расширен список изменений, которые можно проводить без уведомления или в упрощенном порядке. Уточнены работы, которые не получится выполнить в упрощенной форме, а также конкретизированы запрещенные изменения.
Узаконить перепланировку теперь можно дистанционно, без личного посещения в ведомства. По словам адвоката, Мосжилинспекция и Росреестр автоматически обновят данные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) после оформления акта о завершении работ.
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ОбществоЖильеМКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР"МосжилинспекцияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Квартира
 
 
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