https://ria.ru/20250526/peregovory-2019041223.html

Санкции против России могут стать предметом переговоров, сообщил источник

Санкции против России могут стать предметом переговоров, сообщил источник - РИА Новости, 26.05.2025

Санкции против России могут стать предметом переговоров, сообщил источник

Незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но всё будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T07:33:00+03:00

2025-05-26T07:33:00+03:00

2025-05-26T07:33:00+03:00

в мире

россия

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018068007_120:0:3761:2048_1920x0_80_0_0_5e216dd9e081d37d4b2b87b9046863d6.jpg

АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но всё будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего прогнозировать, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Всё будет зависеть как раз от их (переговоров - ред.) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Всё будет зависеть от того, как будет идти процесс", - сказал собеседник агентства. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250525/istochnik-2018960264.html

https://ria.ru/20250526/peregovory-2019038836.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, владимир путин