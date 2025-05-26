https://ria.ru/20250526/peregovory-2019041223.html
Санкции против России могут стать предметом переговоров, сообщил источник
Санкции против России могут стать предметом переговоров, сообщил источник - РИА Новости, 26.05.2025
Санкции против России могут стать предметом переговоров, сообщил источник
Незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но всё будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:33:00+03:00
2025-05-26T07:33:00+03:00
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АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но всё будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего прогнозировать, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Всё будет зависеть как раз от их (переговоров - ред.) хода. Но пока рано делать какие-либо выводы. Всё будет зависеть от того, как будет идти процесс", - сказал собеседник агентства. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250525/istochnik-2018960264.html
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в мире, россия, москва, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин
Санкции против России могут стать предметом переговоров, сообщил источник
Санкции против России могут стать предметом переговоров