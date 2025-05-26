https://ria.ru/20250526/peregovory-2019038836.html
Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя
Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя - РИА Новости, 26.05.2025
Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя
Решение по месту и срокам переговорного процесса между РФ и США принимаются сторонами, но исключать их продолжения в Турции нельзя, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:32:00+03:00
2025-05-26T06:32:00+03:00
2025-05-26T06:32:00+03:00
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Решение по месту и срокам переговорного процесса между РФ и США принимаются сторонами, но исключать их продолжения в Турции нельзя, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. "Вы знаете, решение по дате и месту этих переговоров принимаем не мы (турецкая сторона – ред.). Поэтому, лучше адресовать этот вопрос самим сторонам переговорного процесса", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос РИА Новости о том, могут ли переговоры пройти в Турции, в частности, в Стамбуле, источник отметил, что "ничего исключать нельзя".
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Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя
Исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя