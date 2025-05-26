Рейтинг@Mail.ru
Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/peregovory-2019038836.html
Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя
Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя - РИА Новости, 26.05.2025
Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя
Решение по месту и срокам переговорного процесса между РФ и США принимаются сторонами, но исключать их продолжения в Турции нельзя, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T06:32:00+03:00
2025-05-26T06:32:00+03:00
в мире
россия
турция
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Решение по месту и срокам переговорного процесса между РФ и США принимаются сторонами, но исключать их продолжения в Турции нельзя, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. "Вы знаете, решение по дате и месту этих переговоров принимаем не мы (турецкая сторона – ред.). Поэтому, лучше адресовать этот вопрос самим сторонам переговорного процесса", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос РИА Новости о том, могут ли переговоры пройти в Турции, в частности, в Стамбуле, источник отметил, что "ничего исключать нельзя".
https://ria.ru/20250525/peskov-2018954009.html
россия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_91d0b86d85aac2d69086ae20e2467954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, сша
В мире, Россия, Турция, США
Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя

Исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Решение по месту и срокам переговорного процесса между РФ и США принимаются сторонами, но исключать их продолжения в Турции нельзя, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
"Вы знаете, решение по дате и месту этих переговоров принимаем не мы (турецкая сторона – ред.). Поэтому, лучше адресовать этот вопрос самим сторонам переговорного процесса", - сказал собеседник агентства.
На уточняющий вопрос РИА Новости о том, могут ли переговоры пройти в Турции, в частности, в Стамбуле, источник отметил, что "ничего исключать нельзя".
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Песков рассказал, как Путин и Трамп понимали друг друга во время разговора
25 мая, 11:50
 
В миреРоссияТурцияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала