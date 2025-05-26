https://ria.ru/20250526/peregovory-2019038836.html

Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя

Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя - РИА Новости, 26.05.2025

Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя

Решение по месту и срокам переговорного процесса между РФ и США принимаются сторонами, но исключать их продолжения в Турции нельзя, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T06:32:00+03:00

2025-05-26T06:32:00+03:00

2025-05-26T06:32:00+03:00

в мире

россия

турция

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg

АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Решение по месту и срокам переговорного процесса между РФ и США принимаются сторонами, но исключать их продолжения в Турции нельзя, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. "Вы знаете, решение по дате и месту этих переговоров принимаем не мы (турецкая сторона – ред.). Поэтому, лучше адресовать этот вопрос самим сторонам переговорного процесса", - сказал собеседник агентства. На уточняющий вопрос РИА Новости о том, могут ли переговоры пройти в Турции, в частности, в Стамбуле, источник отметил, что "ничего исключать нельзя".

https://ria.ru/20250525/peskov-2018954009.html

россия

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, сша