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WP: США боятся разозлить Россию заявлениями о передаче оружия Украине - РИА Новости, 26.05.2025
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13:15 26.05.2025 (обновлено: 13:16 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/peredacha-2019092534.html
WP: США боятся разозлить Россию заявлениями о передаче оружия Украине
WP: США боятся разозлить Россию заявлениями о передаче оружия Украине - РИА Новости, 26.05.2025
WP: США боятся разозлить Россию заявлениями о передаче оружия Украине
Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, не желает делать крупные заявления о передаче оружия Украине, так как, по мнению Белого дома, это может... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:15:00+03:00
2025-05-26T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, не желает делать крупные заявления о передаче оружия Украине, так как, по мнению Белого дома, это может помешать переговорам об урегулировании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника. "Администрация Трампа, похоже, не хочет делать серьезные заявления о поставках оружия Киеву, полагая, что это может сорвать переговоры", - говорится в публикации. По словам чиновника, в Белом доме считают, что заявление о, например, передаче Украине ракет для систем ПВО Patriot, может "разозлить" российское руководство и "поставить под угрозу" потенциальные мирные переговоры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019050949.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, стамбул, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, Стамбул, Владимир Путин
WP: США боятся разозлить Россию заявлениями о передаче оружия Украине

WP: США считают, что заявления о передаче оружия Украине сорвет переговоры с РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на здание Белого дома в Вашингтоне
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, не желает делать крупные заявления о передаче оружия Украине, так как, по мнению Белого дома, это может помешать переговорам об урегулировании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.
"Администрация Трампа, похоже, не хочет делать серьезные заявления о поставках оружия Киеву, полагая, что это может сорвать переговоры", - говорится в публикации.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Украина перестала быть приоритетом США, пишет Economist
Вчера, 09:26
По словам чиновника, в Белом доме считают, что заявление о, например, передаче Украине ракет для систем ПВО Patriot, может "разозлить" российское руководство и "поставить под угрозу" потенциальные мирные переговоры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Готов передать". На Западе раскрыли, какой сигнал Киев получил от Трампа
20 мая, 16:52
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТОСтамбулВладимир Путин
 
 
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