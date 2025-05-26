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Почему Роман Постовалов ушел из "Уральских пельменей"

Почему Роман Постовалов ушел из "Уральских пельменей" - РИА Новости, 26.05.2025

Почему Роман Постовалов ушел из "Уральских пельменей"

Очередные перемены произошли на шоу "Уральские пельмени": pапомнившийся и полюбившийся зрителями своими ролями "Зятя" и "Артурчика" актер покинул проект. Почему РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:38:00+03:00

2025-05-26T18:38:00+03:00

2025-05-26T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Очередные перемены произошли на шоу "Уральские пельмени": pапомнившийся и полюбившийся зрителями своими ролями "Зятя" и "Артурчика" актер покинул проект. Почему так получилось и о извилистом пути Романа Постовалова - в материале РИА Новости.Из полицейских в артистыРоман Постовалов родился 17 мая 1981 года в городе Кургане. В отличие от многих своих коллег по "Уральским пельменям" в детстве он совершенно не тяготел к сцене и не мечтал стать актером.Рос в обычной семье, далекой от театральной деятельности. Окончил самую обычную школу без какого-то углубленного изучения предметов.В детстве не отличался от сверстников, имел много друзей, принимал участие в обычных детских развлечениях, не обходилось и без шалостей. Не значился в числе отъявленных хулиганов, но и отличником не был.После окончания школы Роман отучился в Уральском юридическом институте МВД России в Екатеринбурге.На выбор института повлияло то, что у Постовалова дядя по маминой линии работал в полиции, и дядя по папиной линии тоже.Во время учебы он начал играть в КВН в команде "Срочный вызов", самостоятельно придумывал номера и сценки.После получения диплома молодой человек должен был уехать в родной Курган, чтобы начать карьеру следователя, но тут поступило предложение от руководства вуза поработать в воспитательном отделе института и возглавить там творческую деятельность.Ушел в свободное плаваниеВ органах актер успел проработать до 2006 года, дослужившись до старшего лейтенанта, а затем окончательно перешел в артисты."Махнул рукой, рискнул и ушел в творчество. Я когда увольнялся, мой руководитель, заместитель начальника вуза, сказал: "Роман, подумай, МВД — какое-никакое надежное пристанище". Я сказал: "А я не хочу к нему приставать, я хочу уйти в плавание", — рассказывал позже актер.Так он оказался на канале ТНТ в программе "Смех без правил", которая стартовавшей в 2007 году. Социальный и острый юмор пришелся по душе зрителям. В рамках проекта Постовалов выступал в составе дуэтов "Эйс ментура" и "Феминисты". Чуть позже Романа пригласили в передачу "Убойная лига", где юморист выступал в дуэтах "Ад и ПостаВоланд" и "В штанах".В итоге Романа и как автора, и как исполнителя пригласили в шоу "Уральских пельменей", которое и сделало его популярным.Роман с Корневой на сценеОсобенно поклонники полюбили дуэт Романа Постовалова с Ксенией Корневой, когда играли супружескую пару из "семейки", где в роли тещи Дмитрий Брекоткин, а тестя – Сергей Ершов.В образах мужа и жены актеры выглядят настолько гармонично, что у зрителей невольно возникают мысли об их неформальных отношениях.И хотя актеры иногда признаются, что между ними довольно часто мелькает искорка во время работы. Но в жизни они только хорошие друзья. Актриса Ксения Корнеева знакома с женой коллеги Галиной и его дочерью Соней. Просто долгая совместная работа положила начало серьёзной дружбе."Оказалась любовь..."Свою супругу, с которой Роман живет уже много лет, встретил еще в студенческие годы. Тогда его будущая жена Галина работала в отделе психологической поддержки в институте МВД, а молодой курсант с первого взгляда влюбился в неё.Поскольку Роман зачастил в её отдел, многие сотрудники начали считать, что у него серьёзные психологические трудности. Однако через год стало ясно: это была любовь — пара официально зарегистрировала свои отношения.А в 2007 у семейной пары родилась дочь Соня. Девушка сейчас увлекается конным спортом.В 2024 году Роман с дочерью побывали в Турции в рамках съемки шоу СТС под названием "Поехали с нами". Они стали героями большого репортажа из Стамбула.Жизнь после "Уральских пельменей"В апреле этого года актер покинул проект "Уральские пельмени", сделавший его популярным."Давайте еще раз кратко. У меня закончился контракт с шоу, а новый не случился", — написал Роман в социальных сетях.Многие фанаты поддержали его, признаваясь, что он был главной "изюминкой" шоу."Согласен, грустно, но что делать. Как в той шутке: „Увы и ах, скорблю вместе с вами“", — позже добавил Постовалов.После "Уральских пельменей" Роман планирует больше сниматься в кино и сериалах на ТВ, а также уделять время продюсированию. Возможно, артист создаст собственные проекты, но какие именно, пока держит в тайне.

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курган, екатеринбург, турция, уральские пельмени, квн