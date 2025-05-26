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В Мурманской области паводком подмыло железнодорожные пути

В Мурманской области паводком подмыло железнодорожные пути - РИА Новости, 26.05.2025

В Мурманской области паводком подмыло железнодорожные пути

Обильное таяние снега и дожди стали причиной подмыва железнодорожных путей на станции Нефелиновые Пески в Оленегорском районе Мурманской области, движение по... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:27:00+03:00

2025-05-26T13:27:00+03:00

2025-05-26T13:27:00+03:00

происшествия

мурманская область

кандалакша

андрей чибис

октябрьская железная дорога

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МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Обильное таяние снега и дожди стали причиной подмыва железнодорожных путей на станции Нефелиновые Пески в Оленегорском районе Мурманской области, движение по другому пути продолжается с ограничением скорости, сообщил региональный оперативный штаб. "Сегодня ночью (на понедельник) на 1286-м километре Октябрьской железной дороги, в районе станции Нефелиновые Пески (Оленегорский район), произошёл подмыв второго железнодорожного пути. Причиной стали обильное таяние снега и проливные дожди, в результате чего противоотводные трубы не справились с обилием воды", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение поездов продолжается по первому пути, однако с ограничением скорости. На месте работают два противоразмывных поезда из Апатитов и Кандалакши, мотовоз, а также экскаватор на комбинированном ходу. По поручению главы региона Андрея Чибиса на место выехал заместитель губернатора – министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов. Организованы работы по подсыпке, уплотнению и укреплению грата. "В результате ситуация стабилизировалась, напор воды спал, её уровень существенно снизился, угрозы для состояния полотна нет. Железнодорожниками проводятся работы по устранению последствий подмыва насыпи. Вблизи участка железнодорожного полотна водных объектов нет, угрозы для населения в настоящий момент нет", - отметили в оперштабе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, кандалакша, андрей чибис, октябрьская железная дорога