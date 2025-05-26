https://ria.ru/20250526/pavodok-2019082710.html

Пик паводка на реке Ишим в Тюменской области пройден

Пик паводка на реке Ишим в Тюменской области пройден - РИА Новости, 26.05.2025

Пик паводка на реке Ишим в Тюменской области пройден

Подъем воды в реке Ишим на территории Викуловского района, который последним из пяти муниципалитетов на территории Тюменской области встречал паводок,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:24:00+03:00

2025-05-26T12:24:00+03:00

2025-05-26T12:24:00+03:00

тюменская область

тюменская область

ишим (река)

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 26 мая – РИА Новости. Подъем воды в реке Ишим на территории Викуловского района, который последним из пяти муниципалитетов на территории Тюменской области встречал паводок, прекратился, пик паводка пройден, сообщил глава региона Александр Моор. "В Викуловском районе уровень реки Ишим уже несколько дней идёт на спад. За двое суток снижение – минус 3 сантиметра, общий уровень составляет 1052 сантиметра. Пик паводка здесь пройден", – написал Александр Моор в своем Telegram-канале. Моор в посте поблагодарил специалистов областной службы экстренного реагирования из Тюменского, Тобольского и Ишимского поисково-спасательных отрядов, которые в апреле и мае ежедневно с помощью дронов отслеживали обстановку в зонах половодья. Эти данные помогали региональным и местным властям оперативно принимать решения по наращиванию гидротехнических сооружений, открытию переправ, укреплению дорожных насыпей. Сейчас мониторинг ситуации с паводком продолжится с земли. Ранее сообщалось, что в пойме реки Ишим на территории Тюменской области расположено пять муниципалитетов. Первым после Казахстана большую воду принимает Казанский район, ниже по течению находятся Ишимский район и город Ишим, Абатский и Викуловский районы. В 2024 году эти муниципалитеты пережили рекордный паводок, в этом году подъем воды прогнозировался на уровне предыдущего рекорда, зафиксированного в 2017 году, но по факту этих отметок он не достиг. По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на утро понедельника, на гидропосту в селе Ильинка Казанского района за минувшие сутки вода спала на 6 сантиметров, в Ишиме - минус 7 сантиметров, в селе Абатское - минус 4 сантиметра. Ниже отметки опасного явления вода опустилась в Ильинке и Ишиме, в Абатском уровень воды превышает эту отметку на 108 сантиметров. В Викуловском районе подъем прекратился 24 мая на 1055 сантиметрах (прогноз был до 1090 см), за минувшие сутки на гидропосту в райцентре вода отступила на 2 сантиметра — до 1052, что выше отметки опасного явления на 52 сантиметра. Режим повышенной готовности по паводку в Тюменской области действует с 27 марта. С 28 апреля режим ЧС муниципального уровня введен в Казанском районе. В течение мая режим ЧС регионального уровня введен в 23 населенных пунктах Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов, в границах нескольких садоводческих товариществ на территории города Ишима и Ишимского района, а также на одной улице в селе и у одного дома в деревне Абатского района.

https://ria.ru/20250521/zhiteli-2018255750.html

https://ria.ru/20250517/sosny-2017543165.html

тюменская область

ишим (река)

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тюменская область, ишим (река), александр моор