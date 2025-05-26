https://ria.ru/20250526/patrushev-2019123025.html

Патрушев прокомментировал попытку Эстонии задержать судно в Финском заливе

Патрушев прокомментировал попытку Эстонии задержать судно в Финском заливе - РИА Новости, 26.05.2025

Патрушев прокомментировал попытку Эстонии задержать судно в Финском заливе

Недавняя попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом стало еще одним РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:34:00+03:00

2025-05-26T15:34:00+03:00

2025-05-26T15:34:00+03:00

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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - РИА Новости. Недавняя попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом стало еще одним примером актов пиратства, совершаемых Западом, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Угрозы с стороны НАТО стремительно нарастают, усиливается военно-морское присутствие сил альянса, их боевой и разведывательный потенциал, в том числе на Балтике, констатировал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. "На этом фоне западниками фактически совершаются акты пиратства. Последним примером стала попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом", - сказал Патрушев.

https://ria.ru/20250313/zaliv-2004662252.html

финский залив

россия

усть-луга

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финский залив, россия, усть-луга, николай патрушев, нато, в мире