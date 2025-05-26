https://ria.ru/20250526/patrushev-2019118114.html

Патрушев рассказал, как Запад меняет процедуру досмотра судов

Патрушев рассказал, как Запад меняет процедуру досмотра судов - РИА Новости, 26.05.2025

Патрушев рассказал, как Запад меняет процедуру досмотра судов

Запад корректирует нормативно-правовую базу, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России, заявил помощник президента РФ, РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:08:00+03:00

2025-05-26T15:08:00+03:00

2025-05-26T15:21:00+03:00

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балтийское море

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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - РИА Новости. Запад корректирует нормативно-правовую базу, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Помимо создания военной напряжённости в Балтийском море западные страны продолжают политику санкционного давления на Россию в целях затруднения организации международных морских перевозок российских грузов, вынашивают планы по блокировке прохода наших судов по международным проливам", - сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. Совещание прошло по поручению президента РФ Владимира Путина. "В нарушение норм международного права предпринимаются попытки досмотра в международных водах судов, перевозящих грузы в интересах России. Для этого корректируется нормативно-правовая база", - отметил Патрушев. "Так, власти Эстонии под предлогом предотвращения угроз критически важной подводной инфраструктуре, в том числе в исключительной экономической зоне, и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания судов, следующих в российские порты. При этом на основании законодательных новелл эстонские власти вправе открывать огонь по "опасно маневрирующим судам", - добавил помощник президента.

https://ria.ru/20250218/baltika-1999971145.html

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балтийское море

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россия, балтийское море, усть-луга, николай патрушев, владимир путин, в мире