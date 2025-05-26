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WP узнала о планах ФРГ передать ВСУ старые образцы ракет для ПВО Patriot - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/patriot-2019099549.html
WP узнала о планах ФРГ передать ВСУ старые образцы ракет для ПВО Patriot
WP узнала о планах ФРГ передать ВСУ старые образцы ракет для ПВО Patriot - РИА Новости, 26.05.2025
WP узнала о планах ФРГ передать ВСУ старые образцы ракет для ПВО Patriot
Германия планирует передать Украине более старые и менее эффективные образцы ракет для систем ПВО Patriot, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:52:00+03:00
2025-05-26T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Германия планирует передать Украине более старые и менее эффективные образцы ракет для систем ПВО Patriot, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. В начале мая газета New York Times сообщала, что власти США одобрили передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для систем ПВО Patriot на Украину из Германии. "Берлин планирует отправить Украине свои более старые ракеты для Patriot версии PAC-2, которые, в отличие от ракет для PAC-3, не так эффективно перехватывают баллистические ракеты", - говорится в публикации. При этом, как отмечает издание со ссылкой на сотрудника украинской разведки, даже новые ракеты для Patriot не могут перехватить новейшую российскую ракету средней дальности "Орешник". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019047000.html
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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, НАТО
WP узнала о планах ФРГ передать ВСУ старые образцы ракет для ПВО Patriot

WP: Германия хочет передать Украине менее эффективные ракеты для ПВО Patriot

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Германия планирует передать Украине более старые и менее эффективные образцы ракет для систем ПВО Patriot, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.
В начале мая газета New York Times сообщала, что власти США одобрили передачу 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для систем ПВО Patriot на Украину из Германии.
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"Берлин планирует отправить Украине свои более старые ракеты для Patriot версии PAC-2, которые, в отличие от ракет для PAC-3, не так эффективно перехватывают баллистические ракеты", - говорится в публикации.
При этом, как отмечает издание со ссылкой на сотрудника украинской разведки, даже новые ракеты для Patriot не могут перехватить новейшую российскую ракету средней дальности "Орешник".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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