https://ria.ru/20250526/partija-2019099154.html

Партия Симиона планирует бойкотировать формирование нового правительства

Партия Симиона планирует бойкотировать формирование нового правительства - РИА Новости, 26.05.2025

Партия Симиона планирует бойкотировать формирование нового правительства

Партия "Альянс за объединение румын" (AUR) бывшего кандидата в президенты Джеордже Симиона намерена бойкотировать формирование правительства, одобренного новым... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:49:00+03:00

2025-05-26T13:49:00+03:00

2025-05-26T13:49:00+03:00

в мире

румыния

никушор дан

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Партия "Альянс за объединение румын" (AUR) бывшего кандидата в президенты Джеордже Симиона намерена бойкотировать формирование правительства, одобренного новым главой государства Никушором Даном, сообщается в заявлении AUR. В понедельник Дан принес присягу в качестве главы Румынии, при этом AUR объявила о бойкоте церемонии инаугурации, обвинив власти в фальсификации выборов и внешнем вмешательстве. "Парламентарии AUR не будут участвовать в утверждении правительства, которое поддержит Никушор Дан. Мы оставим парламентские места пустыми", - говорится в пресс-релизе партии. AUR также предупредила о намерении "инициировать широкие дебаты в обществе о непризнании выборов" и привлечь внимание к "неминуемой опасности установления диктатуры". Партия утверждает, что "нынешняя система готовит устранение оппозиционных партий и арест лидеров движения государственников". Новый президент Дан должен провести консультации с парламентскими партиями для назначения премьер-министра и формирования кабинета министров. В румынской политической системе для утверждения правительства требуется вотум доверия парламента. Бойкот AUR может затруднить этот процесс, особенно если к протесту присоединятся другие оппозиционные силы. После парламентских выборов в декабре прошлого года AUR стала второй по величине оппозиционной силой в румынском парламенте, получив 14,94%, став второй по величине фракцией в обеих палатах парламента. Партия получила 65 мест в Палате депутатов и 28 мест в Сенате, что составляет 19,7% и 20,9% от общего числа мест соответственно. Однако, несмотря на значительное представительство, партия остаётся в оппозиции, поскольку другие политические силы избегают сотрудничества с ней из-за её радикальных взглядов и обвинений в пророссийской ориентации. Бойкот инаугурации со стороны AUR подчёркивает продолжающееся напряжение в румынской политике и усиливающееся противостояние между проевропейскими силами и националистической оппозицией. Лидер партии Симион проиграл во втором туре президентских выборов 18 мая, набрав 46,4% голосов против 53,6% у Дана.

https://ria.ru/20250523/durov-2018577233.html

https://ria.ru/20250521/makron-2018211200.html

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в мире, румыния, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025