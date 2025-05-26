https://ria.ru/20250526/park-2019104023.html

Более 32 тысяч жителей Подмосковья отпраздновали День парков региона

Более 32 тысяч жителей Подмосковья отпраздновали День парков региона - РИА Новости, 26.05.2025

Более 32 тысяч жителей Подмосковья отпраздновали День парков региона

Более 32 тысяч человек пришли на праздник "Мой парк – моя история", приуроченный ко Дню подмосковных парков, сообщает пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:16:00+03:00

2025-05-26T14:16:00+03:00

2025-05-26T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более 32 тысяч человек пришли на праздник "Мой парк – моя история", приуроченный ко Дню подмосковных парков, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Мероприятие проходило в порядка 90 парков. Для гостей организовали экскурсии, пленэры, концерты и другие активности. Так, в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск посетителей встречали живые статуи пионеров. Все желающие сыграли в советские игровые автоматы и угостились сахарной ватой и попкорном. Дети приняли участие в творческих мастер-классах и исторической квест-экскурсии. Также юные посетители посмотрели кукольный спектакль "Карлсон". В завершение мероприятия в яблоневом саду прошел квартирник. В Парке культуры и отдыха им. В. Талалихина для гостей провели экскурсию, мастер-класс по историческому танцу, а также показали посетителям театрализованные миниатюры. На сцене парка выступили оркестр и солисты местной филармонии. В парке "Сестрорецкий" городского округа Клин выступал ансамбль мажореток, также гости могли посетить концерт "Последний звонок". Ко всему прочему, посетители приняли участие в историческом квесте-экскурсии и творческих мастер-классах. В Наро-Фоминске праздничная программа проходила в Центральном парке. Для гостей провели историческую квест-экскурсию, пленэр под открытым небом и лекцию об истории парка конца XIX – начала XX веков. Также для жителей и гостей города устроили концерт с романсами и стихами от местных артистов. В городском округе Щелково праздник проходил в Парке усадьбы Фряново, где гости участвовали в пленэре под открытым небом, посетили художественную выставку и иммерсивно-театрализованную экскурсию "О бедном гусаре". Также для горожан подготовили концерт, на котором награждали лауреатов конкурса "Алябьевский соловей".

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