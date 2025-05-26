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В Ташкенте начался суд по делу об отравлении Паперной
В Ташкенте начался суд по делу об отравлении Паперной - РИА Новости, 26.05.2025
В Ташкенте начался суд по делу об отравлении Паперной
Яккаксарайский районный суд по уголовным делам Ташкента начал рассмотрение дела об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:48:00+03:00
2025-05-26T12:48:00+03:00
2025-05-26T12:48:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Яккаксарайский районный суд по уголовным делам Ташкента начал рассмотрение дела об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте, в суд были доставлены четверо обвиняемых, им может грозить до 12 лет лишения свободы, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Паперная и ее спутник Максим Радченко скончались 22 октября 2024 года в номере гостиницы в Ташкенте. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее в генпрокуратуре Узбекистана сообщили РИА Новости, что по предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля расследование ЧП было завершено и дело было направлено в суд. Четверым подозреваемым, которые были арестованы, было предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. "Яккасарайский районный суд начинает рассмотрение дела о совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 4 статьи 186 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – ред.) и статьёй 229 (самоуправство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан", - сказал судья первой инстанции Баходир Каюмов. В качестве обвиняемых в суд были доставлены четыре человека. По данным местного интернет-издания kun.uz, работавший в гостинице отопительный был признан экспертизой устаревшим, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.
https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html
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ташкент, в мире
В Ташкенте начался суд по делу об отравлении Паперной
Суд по делу об отравлении журналистки Паперной начался в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Яккаксарайский районный суд по уголовным делам Ташкента начал рассмотрение дела об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте, в суд были доставлены четверо обвиняемых, им может грозить до 12 лет лишения свободы, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Паперная и ее спутник Максим Радченко скончались 22 октября 2024 года в номере гостиницы в Ташкенте. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее в генпрокуратуре Узбекистана сообщили РИА Новости, что по предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля расследование ЧП было завершено и дело было направлено в суд. Четверым подозреваемым, которые были арестованы, было предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
"Яккасарайский районный суд начинает рассмотрение дела о совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 4 статьи 186 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – ред.) и статьёй 229 (самоуправство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан", - сказал судья первой инстанции Баходир Каюмов.
В качестве обвиняемых в суд были доставлены четыре человека.
По данным местного интернет-издания kun.uz, работавший в гостинице отопительный был признан экспертизой устаревшим, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.