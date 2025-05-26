https://ria.ru/20250526/pankov-2019076468.html

Гладков назначил и.о. главы Грайворонского округа

Гладков назначил и.о. главы Грайворонского округа - РИА Новости, 26.05.2025

Гладков назначил и.о. главы Грайворонского округа

Исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Панков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:04:00+03:00

2025-05-26T12:04:00+03:00

2025-05-26T13:58:00+03:00

политика

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Панков, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Утром в понедельник губернатор заявил, что глава приграничного Грайворонского округа Геннадий Бондарев покидает свой пост. "Исполнять обязанности главы Грайворонского округа будет Дмитрий Александрович Панков после соблюдения всех юридических процедур", - написал Гладков. Бондарев занимал пост главы Грайворонского округа с марта 2017 года.Согласно данным из открытых источников, в январе 2024 года Панков стал главой Яснозоренского сельского поселения. В сентябре получил ранение в результате украинского обстрела села Черемошное Белгородского района, тогда пострадали 12 мирных жителей. Был участником федеральной программы "Школа мэров". До настоящего времени занимал должность первого заместителя главы администрации Шебекинского муниципального округа.

https://ria.ru/20250526/vosstanovlenie-2019055579.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

политика, белгородская область, вячеслав гладков