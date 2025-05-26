https://ria.ru/20250526/pandy-2019073466.html

Семью из четырех панд, живущую в Японии, вернут в Китай

Семью из четырех панд, живущую в Японии, вернут в Китай - РИА Новости, 26.05.2025

Семью из четырех панд, живущую в Японии, вернут в Китай

Панду Лянбан (японское имя - Раухин) и ее трех детенышей вернут из Японии в Китай в июне, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:54:00+03:00

2025-05-26T11:54:00+03:00

2025-05-26T12:00:00+03:00

китай

япония

россия

мао нин

московский зоопарк

в мире

панда катюша

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ПЕКИН, 26 мая - РИА Новости. Панду Лянбан (японское имя - Раухин) и ее трех детенышей вернут из Японии в Китай в июне, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Панда Лянбан, которая в Японии известна под именем Раухин, родилась в зоопарке в японской префектуре Вакаяма в 2000 году. Лянбан стала первой пандой, родившейся на территории Японии и успешно прижившейся там. Всего у панды родилось десять детенышей, трое из которых (Хайбан, Янбан и Юбан) на данный момент проживают в зоопарке в Вакаяме. "Согласно соглашению о сотрудничестве, подписанному Китаем и Японией, большая панда Лянбан и три ее детеныша, которые в настоящее время живут в Японии, вернутся (в Китай - ред.) в июне этого года", - сказала Мао Нин. Дипломат выразила благодарность японской стороне за непрерывную и тщательную заботу о пандах, а также пригласила жителей Японии почаще навещать Лянбан с семейством в Китае. Большая панда — один из образов КНР. Превращению черно-белого медведя в неофициальный символ Китая поспособствовала панда-дипломатия. Согласно некоторым историческим источникам, первый случай подарка в виде панды китайским государством другой стране произошел в 685 году, когда китайская императрица У Цзэтянь подарила двух панд японскому императору Тэмму. Последовательно КНР начала проводить "пандовую дипломатию" с середины 1950-х годов, даря или сдавая в аренду панд для укрепления дружеских отношений с другими странами. С 1957 по 1982 год Китай подарил 23 панды 9 странам. С 1994 года Китай начал сдавать панд другим странам в аренду в рамках научно-исследовательского сотрудничества, при этом сами животные и их потомство по-прежнему принадлежат Китаю. В настоящее время в зоопарках за пределами Китая проживает около 60 панд. Есть панды и в России, в мае 2019 года Китай передал РФ панд Диндин и Жуи, которые поселились в Московском зоопарке. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20250316/panda-2005283420.html

https://ria.ru/20250506/panda-2015204541.html

китай

япония

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, япония, россия, мао нин, московский зоопарк, в мире, панда катюша