https://ria.ru/20250526/pamyatnik-2019119528.html

В ДНР открыли памятник командиру батальона "Спарта" Владимиру Жоге

В ДНР открыли памятник командиру батальона "Спарта" Владимиру Жоге - РИА Новости, 26.05.2025

В ДНР открыли памятник командиру батальона "Спарта" Владимиру Жоге

Памятник командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта", погибшему при освобождении Волновахи, Владимиру Жоге торжественно открыли в городе... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T15:12:00+03:00

2025-05-26T15:12:00+03:00

2025-05-26T15:13:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Памятник командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта", погибшему при освобождении Волновахи, Владимиру Жоге торжественно открыли в городе Ясиноватая в ДНР, сообщил его отец, полпред в УрФО Артем Жога в своем Telegram-канале. "Сегодня я, конечно, на Донбассе. Открыли в Ясиноватой памятник Володе. Это живая память о моем сыне, который отдал свою жизнь, защищая мирных жителей. Для меня очень важно, что память о нём живёт. Особенно здесь, на донецкой земле, которую он так любил", - написал Жога. Он уточнил, что инициатором установки бюста выступил Герой России, участник боевых действий в Афганистане и Чечне Сергей Зяблов, а помощь оказал челябинский город Златоуст. Владимир Жога родился в Донецке 26 мая 1993 года, в ополчение пришел в 2014 году, имел позывной "Воха". В боях за город Славянск, где он жил долгое время, Жога был ранен в голову, во время боевых действий под Снежным получил ранение в руку, также был ранен при отражении штурма под Шахтерском, а в боях за аэропорт получил второе ранение в голову. После гибели основателя и первого комбата "Спарты" Арсена Павлова ("Моторолы") в октябре 2016 года стал командовать батальоном в возрасте 23 лет. Погиб 5 марта 2022 года в боях за Волноваху, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин присвоил ему звание Героя Донецкой Народной Республики (посмертно), 6 марта президент РФ Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России.

https://ria.ru/20250505/pamyatnik-2014967722.html

https://ria.ru/20241112/grebennik-1983238485.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, россия, волноваха, артем жога, владимир жога, денис пушилин