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Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России - РИА Новости, 26.05.2025
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18:03 26.05.2025 (обновлено: 18:06 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/otrasl-2019171474.html
Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России
Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России
Рост отрасли обеспечения кибербезопасности в России уникален, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:03:00+03:00
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россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост отрасли обеспечения кибербезопасности в России уникален, заявил президент России Владимир Путин."Вы сейчас сказали, что у нас в стране появилась уникальная отрасль. Но она в целом-то не уникальна, уникален её рост и масштабирование", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России

Путин назвал уникальным рост отрасли обеспечения кибербезопасности в РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост отрасли обеспечения кибербезопасности в России уникален, заявил президент России Владимир Путин.
"Вы сейчас сказали, что у нас в стране появилась уникальная отрасль. Но она в целом-то не уникальна, уникален её рост и масштабирование", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.
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19 мая, 18:26
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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