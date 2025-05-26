https://ria.ru/20250526/otrasl-2019171474.html

Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России

Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России - РИА Новости, 26.05.2025

Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России

Рост отрасли обеспечения кибербезопасности в России уникален, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:03:00+03:00

2025-05-26T18:03:00+03:00

2025-05-26T18:06:00+03:00

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019171111_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_777160b27a521df2fa020d855c3cfae5.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост отрасли обеспечения кибербезопасности в России уникален, заявил президент России Владимир Путин."Вы сейчас сказали, что у нас в стране появилась уникальная отрасль. Но она в целом-то не уникальна, уникален её рост и масштабирование", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.

https://ria.ru/20250519/sk-2017917102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин