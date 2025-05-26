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Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России
Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России - РИА Новости, 26.05.2025
Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России
Рост отрасли обеспечения кибербезопасности в России уникален, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:03:00+03:00
2025-05-26T18:03:00+03:00
2025-05-26T18:06:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Рост отрасли обеспечения кибербезопасности в России уникален, заявил президент России Владимир Путин."Вы сейчас сказали, что у нас в стране появилась уникальная отрасль. Но она в целом-то не уникальна, уникален её рост и масштабирование", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.
https://ria.ru/20250519/sk-2017917102.html
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россия, владимир путин
Путин оценил развитие отрасли обеспечения кибербезопасности в России
Путин назвал уникальным рост отрасли обеспечения кибербезопасности в РФ