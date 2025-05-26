https://ria.ru/20250526/otradnoe-2019058586.html

Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР

Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР - РИА Новости, 26.05.2025

Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР

Крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное на великоновоселковском направлении ДНР уничтожен, что создало сложности для противника, сообщил глава... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:37:00+03:00

2025-05-26T10:37:00+03:00

2025-05-26T10:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

отрадное

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное на великоновоселковском направлении ДНР уничтожен, что создало сложности для противника, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Если взять, например, великоновоселковское направление, где был за Богатырем уже освобожден населенный пункт Отрадное, что для противника крайне затруднительная история. И в целом, укрепрайон противника был по сути уничтожен, который находился вблизи с границей Днепропетровской области", - сказал Пушилин. Он добавил, что свои коррективы на фронте вносит освобожденный населенный пункт Романовка на константиновском направлении.

отрадное

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, отрадное, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины