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Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР
Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР - РИА Новости, 26.05.2025
Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР
Крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное на великоновоселковском направлении ДНР уничтожен, что создало сложности для противника, сообщил глава... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:37:00+03:00
2025-05-26T10:37:00+03:00
2025-05-26T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное на великоновоселковском направлении ДНР уничтожен, что создало сложности для противника, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Если взять, например, великоновоселковское направление, где был за Богатырем уже освобожден населенный пункт Отрадное, что для противника крайне затруднительная история. И в целом, укрепрайон противника был по сути уничтожен, который находился вблизи с границей Днепропетровской области", - сказал Пушилин. Он добавил, что свои коррективы на фронте вносит освобожденный населенный пункт Романовка на константиновском направлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР
Пушилин: уничтожение укрепрайона в селе Отрадное в ДНР создало сложности для ВСУ