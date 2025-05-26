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Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/otradnoe-2019058586.html
Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР
Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР - РИА Новости, 26.05.2025
Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР
Крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное на великоновоселковском направлении ДНР уничтожен, что создало сложности для противника, сообщил глава... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:37:00+03:00
2025-05-26T10:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
отрадное
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное на великоновоселковском направлении ДНР уничтожен, что создало сложности для противника, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Если взять, например, великоновоселковское направление, где был за Богатырем уже освобожден населенный пункт Отрадное, что для противника крайне затруднительная история. И в целом, укрепрайон противника был по сути уничтожен, который находился вблизи с границей Днепропетровской области", - сказал Пушилин. Он добавил, что свои коррективы на фронте вносит освобожденный населенный пункт Романовка на константиновском направлении.
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в мире, отрадное, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Отрадное, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о значении освобождения Отрадного в ДНР

Пушилин: уничтожение укрепрайона в селе Отрадное в ДНР создало сложности для ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное на великоновоселковском направлении ДНР уничтожен, что создало сложности для противника, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Если взять, например, великоновоселковское направление, где был за Богатырем уже освобожден населенный пункт Отрадное, что для противника крайне затруднительная история. И в целом, укрепрайон противника был по сути уничтожен, который находился вблизи с границей Днепропетровской области", - сказал Пушилин.
Он добавил, что свои коррективы на фронте вносит освобожденный населенный пункт Романовка на константиновском направлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Отрадное в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Отрадное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Отрадное в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОтрадноеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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