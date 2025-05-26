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Эксперт прокомментировал сообщения об опечатанных отелях в Турции - РИА Новости, 26.05.2025
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09:10 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/oteli-2019048271.html
Эксперт прокомментировал сообщения об опечатанных отелях в Турции
Эксперт прокомментировал сообщения об опечатанных отелях в Турции - РИА Новости, 26.05.2025
Эксперт прокомментировал сообщения об опечатанных отелях в Турции
Сообщения о четырех тысячах якобы опечатанных отелях в Турции вызвали панику в туриндустрии, но на самом деле это касается гостиниц, где идет работа над... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:10:00+03:00
2025-05-26T09:10:00+03:00
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СТАМБУЛ, 26 мая - РИА Новости. Сообщения о четырех тысячах якобы опечатанных отелях в Турции вызвали панику в туриндустрии, но на самом деле это касается гостиниц, где идет работа над устранением недостатков, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Адвокат Абиде Сарал заявила на этой неделе, что 4 тысячи гостиниц в Турции на данный момент опечатаны министерством туризма и не примут туристов, так как их владельцы не получили вовремя сертификат туристического объекта. По ее словам, с 2021 года гостиницы могли принимать гостей, получив разрешение на работу от местных властей, но спустя полгода были обязаны получить сертификат, однако многие владельцы не сделали этого. "Новости о 4 тысячах опечатанных отелей создали атмосферу паники в туристической индустрии", - сказал Санджар, считающий, что ряд СМИ преувеличили масштабы ситуации. По его словам, минтуризма как правило предоставляет отелям определенный срок на устранение недостатков в их работе. "Отели никто не опечатывает внезапно и без предупреждения... Те гостиницы, в которых не смогли устранить недостатки вовремя, прекращают деятельность и отменяют бронирования, об этом сообщают турагентам. Что касается заявлений о четырех тысячах опечатанных отелей, то речь идет о гостиницах, где сейчас устраняют недостатки, где этот процесс пока не завершен", - отметил Санджар. По данным минтуризма Турции, по состоянию на апрель в стране функционируют более 22 тысяч отелей, получивших необходимые сертификаты от министерства. РИА Новости ранее подсчитало, что число отелей, деятельность которых приостановлена в Турции после выявления недочетов в пожарной безопасности на фоне январского пожара в отеле в провинции Болу, приблизилось к 700.
https://ria.ru/20250526/tutsiya-2019046337.html
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турция, снг, в мире
Турция, СНГ, В мире
Эксперт прокомментировал сообщения об опечатанных отелях в Турции

Координатор Санджар: данные о 4000 опечатанных отелях в Турции вызвали панику

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 мая - РИА Новости. Сообщения о четырех тысячах якобы опечатанных отелях в Турции вызвали панику в туриндустрии, но на самом деле это касается гостиниц, где идет работа над устранением недостатков, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.
Адвокат Абиде Сарал заявила на этой неделе, что 4 тысячи гостиниц в Турции на данный момент опечатаны министерством туризма и не примут туристов, так как их владельцы не получили вовремя сертификат туристического объекта. По ее словам, с 2021 года гостиницы могли принимать гостей, получив разрешение на работу от местных властей, но спустя полгода были обязаны получить сертификат, однако многие владельцы не сделали этого.
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"Новости о 4 тысячах опечатанных отелей создали атмосферу паники в туристической индустрии", - сказал Санджар, считающий, что ряд СМИ преувеличили масштабы ситуации.
По его словам, минтуризма как правило предоставляет отелям определенный срок на устранение недостатков в их работе.
"Отели никто не опечатывает внезапно и без предупреждения... Те гостиницы, в которых не смогли устранить недостатки вовремя, прекращают деятельность и отменяют бронирования, об этом сообщают турагентам. Что касается заявлений о четырех тысячах опечатанных отелей, то речь идет о гостиницах, где сейчас устраняют недостатки, где этот процесс пока не завершен", - отметил Санджар.
По данным минтуризма Турции, по состоянию на апрель в стране функционируют более 22 тысяч отелей, получивших необходимые сертификаты от министерства. РИА Новости ранее подсчитало, что число отелей, деятельность которых приостановлена в Турции после выявления недочетов в пожарной безопасности на фоне январского пожара в отеле в провинции Болу, приблизилось к 700.
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