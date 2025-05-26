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Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019170796.html
Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву
Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву - РИА Новости, 26.05.2025
Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву
Россия применит "другое" оружие в случае поставок Украине дальнобойных ракет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:02:00+03:00
2025-05-26T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
фридрих мерц
вооруженные силы украины
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нато
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Россия применит "другое" оружие в случае поставок Украине дальнобойных ракет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все ограничения по дальности вооружений, передаваемых Украине.Если эта информация подтвердится практически, значит, России нужно максимально обеспечить безопасность своей территории, отметил Водолацкий."Значит, мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов", — сказал он.По словам парламентария, такое оружие у России, конечно, есть.В середине апреля Мерц допустил, что Германия при согласовании с европейскими партнерами может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Впрочем, позже он уточнил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ такие дальнобойные вооружения, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Кроме того, Мерц выразил мнение, что дебаты о поставках Taurus не стоило вести в публичной плоскости.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.Как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.
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россия, украина, германия, фридрих мерц, вооруженные силы украины, госдума рф, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, НАТО, Вооруженные силы РФ
Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву

Водолацкий: Россия применит другое оружие при поставках Киеву дальнобойных ракет

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Россия применит "другое" оружие в случае поставок Украине дальнобойных ракет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все ограничения по дальности вооружений, передаваемых Украине.
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Если эта информация подтвердится практически, значит, России нужно максимально обеспечить безопасность своей территории, отметил Водолацкий.
"Значит, мы будем применять уже другое оружие для того, чтобы максимально не допустить обстрелов наших городов", — сказал он.
По словам парламентария, такое оружие у России, конечно, есть.

В ноябре прошлого года тогдашний президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов по российской территории. Аналогичное разрешение дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.

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В середине апреля Мерц допустил, что Германия при согласовании с европейскими партнерами может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus. Впрочем, позже он уточнил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ такие дальнобойные вооружения, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Кроме того, Мерц выразил мнение, что дебаты о поставках Taurus не стоило вести в публичной плоскости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
Как отмечал президент Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военнослужащих стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.
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