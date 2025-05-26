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Песков ответил на заявление Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву - РИА Новости, 26.05.2025
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17:50 26.05.2025 (обновлено: 23:17 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019168089.html
Песков ответил на заявление Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву
Песков ответил на заявление Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву - РИА Новости, 26.05.2025
Песков ответил на заявление Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву
Решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:50:00+03:00
2025-05-26T23:17:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
дмитрий песков
фридрих мерц
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву."Если таковые решения действительно имели место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования", — отметил пресс-секретарь российского лидера.Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США отменила ограничения по дальности с передаваемого ВСУ оружия.В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.Кроме того, как указывал Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.
https://ria.ru/20250526/oruzhie-2019146784.html
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в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков, фридрих мерц, вооруженные силы украины, нато, мария захарова, германия
В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мария Захарова, Германия
Песков ответил на заявление Мерца о поставках дальнобойного оружия Киеву

Песков: решение Европы по поставкам оружия Киеву идет вразрез с устремлениями РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
"Если таковые решения действительно имели место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход к политическому урегулированию и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования", — отметил пресс-секретарь российского лидера.
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Депутат: у России есть оружие на случай поставок дальнобойных ракет Киеву
Вчера, 16:43
Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США отменила ограничения по дальности с передаваемого ВСУ оружия.

В ноябре прошлого года тогдашний президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов по российской территории. Аналогичное разрешение дали Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.

В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.
Кроме того, как указывал Владимир Путин, ВСУ могут проводить операции с применением высокоточного оружия большой дальности только при участии военных стран НАТО. Это означает прямое участие Запада в противостоянии на Украине, которое существенно изменит его суть и будет подразумевать, что члены альянса — США и европейские страны — воюют с Россией.
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