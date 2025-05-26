https://ria.ru/20250526/opasnost-2019024384.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 26.05.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T00:12:00+03:00
2025-05-26T00:12:00+03:00
2025-05-26T00:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. Опасность была объявлена в воскресенье в 15.59 мск, она продлилась восемь часов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250525/opasnost-2019017185.html
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курская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность, она длилась восемь часов