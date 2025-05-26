https://ria.ru/20250526/oon-2019213444.html

МОМ поприветствовала решение США и ЕС об отмене санкций против Сирии

МОМ поприветствовала решение США и ЕС об отмене санкций против Сирии - РИА Новости, 26.05.2025

МОМ поприветствовала решение США и ЕС об отмене санкций против Сирии

Международная организация по миграции (МОМ) приветствует решение США и ЕС отменить большинство санкций против Сирии, говорится в заявлении организации. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:39:00+03:00

2025-05-26T20:39:00+03:00

2025-05-26T20:39:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 26 мая – РИА Новости. Международная организация по миграции (МОМ) приветствует решение США и ЕС отменить большинство санкций против Сирии, говорится в заявлении организации. "МОМ приветствовала недавние решения ЕС и США об отмене значительной части санкций, введенных в отношении Сирии. Эти шаги, наряду с аналогичными решениями, принятыми Великобританией за последние несколько недель, открывают новые возможности для восстановления, возвращения беженцев и миростроительства в регионе после более чем десятилетнего конфликта, который вызвал гуманитарный кризис, массовое перемещение населения и экономический коллапс", - сказано в документе. По оценкам организации, смягчение санкций затронет активы и торговые меры на сумму более 15 миллиардов долларов и может высвободить необходимые инвестиции в средства к существованию, инфраструктуру, здравоохранение и жилье в районах, которые пострадали от экономической стагнации, изоляции и длительного перемещения населения. В ООН считают, что 6,7 миллиона сирийцев остаются внутренне перемещенными лицами, а еще 5,2 миллиона живут в качестве беженцев в соседних странах. В заявлении подчеркивается, что устойчивое и добровольное возвращение станет возможным только при наличии необходимых условий, таких как доступ к услугам, жилью, юридическим документам и средствам к существованию. Президент США Дональд Трамп в мае объявил о своем намерении снять экономические санкции с Сирии после встречи с президентом САР на переходный период Ахмедом аш-Шараа в присутствии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на американо-саудовском саммите, который прошел на прошлой неделе в Эр-Рияде. Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением Трампа. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250514/siriya-2016779129.html

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в мире, сирия, сша, великобритания, дональд трамп, ахмед аш-шараа, кайя каллас, евросоюз, оон