МОМ поприветствовала решение США и ЕС об отмене санкций против Сирии
МОМ приветствовала решение США и ЕС отменить большинство санкций против Сирии
Вид на сирийский город Алеппо. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 мая – РИА Новости. Международная организация по миграции (МОМ) приветствует решение США и ЕС отменить большинство санкций против Сирии, говорится в заявлении организации.
"МОМ приветствовала недавние решения ЕС и США об отмене значительной части санкций, введенных в отношении Сирии. Эти шаги, наряду с аналогичными решениями, принятыми Великобританией за последние несколько недель, открывают новые возможности для восстановления, возвращения беженцев и миростроительства в регионе после более чем десятилетнего конфликта, который вызвал гуманитарный кризис, массовое перемещение населения и экономический коллапс", - сказано в документе.
По оценкам организации, смягчение санкций затронет активы и торговые меры на сумму более 15 миллиардов долларов и может высвободить необходимые инвестиции в средства к существованию, инфраструктуру, здравоохранение и жилье в районах, которые пострадали от экономической стагнации, изоляции и длительного перемещения населения.
В ООН считают, что 6,7 миллиона сирийцев остаются внутренне перемещенными лицами, а еще 5,2 миллиона живут в качестве беженцев в соседних странах. В заявлении подчеркивается, что устойчивое и добровольное возвращение станет возможным только при наличии необходимых условий, таких как доступ к услугам, жилью, юридическим документам и средствам к существованию.
Президент США Дональд Трамп в мае объявил о своем намерении снять экономические санкции с Сирии после встречи с президентом САР на переходный период Ахмедом аш-Шараа в присутствии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на американо-саудовском саммите, который прошел на прошлой неделе в Эр-Рияде.
Кроме того, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас по итогам заседания глав МИД ЕС сообщила о решении министров снять экономические санкции с Сирии, чтобы "помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию". Это решение последовало за объявлением Трампа.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.