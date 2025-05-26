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В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025
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08:34 26.05.2025 (обновлено: 08:38 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019044675.html
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:34:00+03:00
2025-05-26T08:38:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, отметил Кореняко.
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, общество
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Общество
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

Росавиация: в Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТакси компании "Яндекс. Go" возле аэропорта Домодедово
Такси компании Яндекс. Go возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, отметил Кореняко.
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24 мая, 15:34
 
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЖуковскийОбщество
 
 
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