https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019044675.html

В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025

В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:34:00+03:00

2025-05-26T08:34:00+03:00

2025-05-26T08:38:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

жуковский

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, отметил Кореняко.

https://ria.ru/20250524/samolet-2018859834.html

жуковский

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, общество