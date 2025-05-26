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В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:34:00+03:00
2025-05-26T08:34:00+03:00
2025-05-26T08:38:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
жуковский
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, отметил Кореняко.
https://ria.ru/20250524/samolet-2018859834.html
жуковский
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), жуковский, общество
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Жуковский, Общество
В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения
Росавиация: в Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения