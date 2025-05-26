https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019040639.html

В аэропорту Калуги вновь ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги вновь ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025

В аэропорту Калуги вновь ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T07:23:00+03:00

2025-05-26T07:23:00+03:00

2025-05-26T07:25:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c1dfa077210062d8f9287ac43c9c0dcd.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 06.57 мск введены в аэропорту Калуга (Грабцево)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019033547.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)