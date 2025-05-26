https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019040639.html
В аэропорту Калуги вновь ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги вновь ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025
В аэропорту Калуги вновь ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:23:00+03:00
2025-05-26T07:23:00+03:00
2025-05-26T07:25:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск с 06.57 мск введены в аэропорту Калуга (Грабцево)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019033547.html
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Калуги вновь ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты