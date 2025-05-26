https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019037237.html

В аэропорту Череповца сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Череповца сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025

В аэропорту Череповца сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Череповца сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:54:00+03:00

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череповец

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В аэропорту Череповца сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в 0.16 мск."В аэропорту Череповец сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019037059.html

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череповец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)