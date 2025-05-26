https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019037059.html

В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты

В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025

В трех аэропортах сняли временные ограничения на полеты

В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:48:00+03:00

2025-05-26T05:48:00+03:00

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калуга

нижний новгород

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В аэропортах Калуги, Нижнего Новгорода и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в аэропорту Нижнего Новгорода в 0.48 мск, Калуги - в 4.38 мск, Ярославля - в воскресенье в 23.10 мск."В аэропортах Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019035331.html

калуга

нижний новгород

ярославль

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калуга, нижний новгород, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)