https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019035331.html

В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025

В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты

В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:16:00+03:00

2025-05-26T05:16:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в 4.38 мск."В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019024631.html

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)