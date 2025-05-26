https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019035331.html
В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты
В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025
В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты
В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:16:00+03:00
2025-05-26T05:16:00+03:00
2025-05-26T05:42:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в 4.38 мск."В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019024631.html
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В трех аэропортах Москвы сняли ограничения на полеты
Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняты временные ограничения на полеты