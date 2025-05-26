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В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и в Калуге, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T04:42:00+03:00
2025-05-26T04:42:00+03:00
2025-05-26T04:46:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и в Калуге, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск действуют в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское) и Калуга (Грабцево)", - написал он в Telegram-канале.
калуга
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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга
В четырех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В Домодедово, Жуковском, Внуково и аэропорту Калуги ввели временные ограничения