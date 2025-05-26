https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019028883.html

В Домодедово, Жуковском и аэропорту Калуги сняли временные ограничения

В Домодедово, Жуковском и аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025

В Домодедово, Жуковском и аэропорту Калуги сняли временные ограничения

В московских аэропортах "Домодедово", "Жуковский", а также в авиагавани в Калуге сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T01:53:00+03:00

2025-05-26T01:53:00+03:00

2025-05-26T02:01:00+03:00

калуга

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В московских аэропортах "Домодедово", "Жуковский", а также в авиагавани в Калуге сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в понедельник в 0.25 мск, в Калуге - в воскресенье в 15.08 мск."В аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Калуга" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019024631.html

калуга

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калуга, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)