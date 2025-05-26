https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019028883.html
В Домодедово, Жуковском и аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В Домодедово, Жуковском и аэропорту Калуги сняли временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025
В Домодедово, Жуковском и аэропорту Калуги сняли временные ограничения
В московских аэропортах "Домодедово", "Жуковский", а также в авиагавани в Калуге сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T01:53:00+03:00
2025-05-26T01:53:00+03:00
2025-05-26T02:01:00+03:00
калуга
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В московских аэропортах "Домодедово", "Жуковский", а также в авиагавани в Калуге сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения были введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" в понедельник в 0.25 мск, в Калуге - в воскресенье в 15.08 мск."В аэропортах "Домодедово", "Жуковский" и "Калуга" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019024631.html
калуга
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калуга, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Домодедово, Жуковском и аэропорту Калуги сняли временные ограничения
Росавиация: в Домодедово, Жуковском и аэропорту Калуги сняли ограничения