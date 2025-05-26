https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019025804.html

В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты

В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025

В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на полеты

Московские аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T00:30:00+03:00

2025-05-26T00:30:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Московские аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают и не отправляют рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019025128.html

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)