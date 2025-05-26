https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019025128.html

В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025

В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Череповца, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T00:21:00+03:00

2025-05-26T00:21:00+03:00

2025-05-26T00:22:00+03:00

череповец

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Череповца, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Череповец (код ИКАО: ULWC)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/aeroport-2019021255.html

череповец

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череповец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)