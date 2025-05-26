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В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025
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00:21 26.05.2025 (обновлено: 00:22 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019025128.html
В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025
В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Череповца, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.05.2025
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Череповца, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Череповец (код ИКАО: ULWC)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/aeroport-2019021255.html
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череповец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Череповец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Самолет в небе . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Череповца, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Череповец (код ИКАО: ULWC)", - написал он в Telegram-канале.
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ЧереповецФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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