https://ria.ru/20250526/ogranicheniya-2019025128.html
В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 26.05.2025
В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Череповца, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T00:21:00+03:00
2025-05-26T00:21:00+03:00
2025-05-26T00:22:00+03:00
череповец
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолётов введены в аэропорту Череповца, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Череповец (код ИКАО: ULWC)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250525/aeroport-2019021255.html
череповец
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череповец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Череповец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Череповца ввели временные ограничения на полеты