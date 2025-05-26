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В Жуковском, Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения

В Жуковском, Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 26.05.2025

В Жуковском, Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения

Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", а также аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:59:00+03:00

2025-05-26T12:59:00+03:00

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домодедово (аэропорт)

калуга

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", а также аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.

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калуга

жуковский

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домодедово (аэропорт), калуга, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество