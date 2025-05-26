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В Жуковском, Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения
В Жуковском, Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 26.05.2025
В Жуковском, Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения
Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", а также аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:59:00+03:00
2025-05-26T12:59:00+03:00
2025-05-26T13:01:00+03:00
домодедово (аэропорт)
калуга
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прилет и вылет сняты в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", а также аэропорту Калуги, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах Домодедово, Жуковский и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
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домодедово (аэропорт), калуга, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Домодедово (аэропорт), Калуга, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Жуковском, Домодедово и аэропорту Калуги сняли ограничения
Временные ограничения сняты в Жуковском, Домодедово и аэропорту Калуги