https://ria.ru/20250526/ogranicheniya--2019062127.html
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.05.2025
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Иваново", сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:58:00+03:00
2025-05-26T10:58:00+03:00
2025-05-26T11:02:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
иваново
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Иваново", сообщила Росавиация."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Иваново" (Южный; код ИКАО: UUBI)", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250524/samolet-2018859834.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), иваново, общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Иваново, Общество
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения
В аэропорту Иваново ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов