https://ria.ru/20250526/obstrel-2019051274.html

При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя

При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 26.05.2025

При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя

Два жителя Голой Пристани и один житель Князе-Григоровки ранены в результате ударов ВСУ, в течение суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:28:00+03:00

2025-05-26T09:28:00+03:00

2025-05-26T09:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 26 мая - РИА Новости. Два жителя Голой Пристани и один житель Князе-Григоровки ранены в результате ударов ВСУ, в течение суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 44 удара из ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Голой Пристани два мирных жителя получили ранения, в Князе-Григоровке женщина получила ранения в результате обстрела украинских боевиков. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 27 ударов из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь ВСУ попали 11 населенных пунктов области: Алешки, Горностаевка, Новая Каховка, Корсунка, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Новая Маячка, Песчановка, Днепряны, Новая Збурьевка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (город), новая каховка, происшествия