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При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/obstrel-2019051274.html
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 26.05.2025
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя
Два жителя Голой Пристани и один житель Князе-Григоровки ранены в результате ударов ВСУ, в течение суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:28:00+03:00
2025-05-26T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 26 мая - РИА Новости. Два жителя Голой Пристани и один житель Князе-Григоровки ранены в результате ударов ВСУ, в течение суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 44 удара из ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Голой Пристани два мирных жителя получили ранения, в Князе-Григоровке женщина получила ранения в результате обстрела украинских боевиков. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 27 ударов из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь ВСУ попали 11 населенных пунктов области: Алешки, Горностаевка, Новая Каховка, Корсунка, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Новая Маячка, Песчановка, Днепряны, Новая Збурьевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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вооруженные силы украины, херсонская область , днепр (город), новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Происшествия
При украинском обстреле Херсонской области пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя Херсонской области ранены в результате ударов ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 26 мая - РИА Новости. Два жителя Голой Пристани и один житель Князе-Григоровки ранены в результате ударов ВСУ, в течение суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 44 удара из ствольной артиллерии, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В Голой Пристани два мирных жителя получили ранения, в Князе-Григоровке женщина получила ранения в результате обстрела украинских боевиков. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 27 ударов из ствольной артиллерии. Еще 17 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За день под огонь ВСУ попали 11 населенных пунктов области: Алешки, Горностаевка, Новая Каховка, Корсунка, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Новая Маячка, Песчановка, Днепряны, Новая Збурьевка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаПроисшествия
 
 
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