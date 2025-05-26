Украинские войска обстреляли Белгородскую область
ВСУ атаковали территорию Белгородской области около 70 дронами за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 70 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 51 снаряд и зафиксированы атаки 69 беспилотниками, из них 47 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, складе и цехе предприятия, 15 транспортных средствах, также повреждены три трактора.
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"В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Крутой Лог, Репное, Солохи и Топлинка совершены атаки 4 беспилотников… В Борисовском районе посёлок Борисовка атакован 3 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе четыре населенных пункта подверглись атакам 5 беспилотников. В Грайворонском округе по четырем сёлам выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 3 беспилотников. Службы занимаются восстановлением электроэнергии. В Краснояружском районе 10 населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 45 боеприпасов и атакам 6 дронов. В Шебекинском округе по городу Шебекино и пяти селам совершены атаки 30 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. Над Губкинским округом, Корочанским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты 18 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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