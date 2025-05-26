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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:59 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/obstrel-2019047215.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 26.05.2025
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 70 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T08:59:00+03:00
2025-05-26T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 70 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 51 снаряд и зафиксированы атаки 69 беспилотниками, из них 47 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, складе и цехе предприятия, 15 транспортных средствах, также повреждены три трактора. "В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Крутой Лог, Репное, Солохи и Топлинка совершены атаки 4 беспилотников… В Борисовском районе посёлок Борисовка атакован 3 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе четыре населенных пункта подверглись атакам 5 беспилотников. В Грайворонском округе по четырем сёлам выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 3 беспилотников. Службы занимаются восстановлением электроэнергии. В Краснояружском районе 10 населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 45 боеприпасов и атакам 6 дронов. В Шебекинском округе по городу Шебекино и пяти селам совершены атаки 30 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. Над Губкинским округом, Корочанским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты 18 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

ВСУ атаковали территорию Белгородской области около 70 дронами за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 70 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 51 снаряд и зафиксированы атаки 69 беспилотниками, из них 47 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, складе и цехе предприятия, 15 транспортных средствах, также повреждены три трактора.
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22 июня 2022, 17:18
Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Крутой Лог, Репное, Солохи и Топлинка совершены атаки 4 беспилотников… В Борисовском районе посёлок Борисовка атакован 3 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Валуйском округе четыре населенных пункта подверглись атакам 5 беспилотников. В Грайворонском округе по четырем сёлам выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 3 беспилотников. Службы занимаются восстановлением электроэнергии. В Краснояружском районе 10 населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 45 боеприпасов и атакам 6 дронов. В Шебекинском округе по городу Шебекино и пяти селам совершены атаки 30 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. Над Губкинским округом, Корочанским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты 18 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаБелгородский районПроисшествия
 
 
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