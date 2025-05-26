https://ria.ru/20250526/obstrel-2019047215.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 26.05.2025

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 70 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:59:00+03:00

2025-05-26T08:59:00+03:00

2025-05-26T08:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

белгородский район

происшествия

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БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области около 70 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 51 снаряд и зафиксированы атаки 69 беспилотниками, из них 47 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух частных домовладениях, складе и цехе предприятия, 15 транспортных средствах, также повреждены три трактора. "В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Крутой Лог, Репное, Солохи и Топлинка совершены атаки 4 беспилотников… В Борисовском районе посёлок Борисовка атакован 3 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Валуйском округе четыре населенных пункта подверглись атакам 5 беспилотников. В Грайворонском округе по четырем сёлам выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 3 беспилотников. Службы занимаются восстановлением электроэнергии. В Краснояружском районе 10 населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 45 боеприпасов и атакам 6 дронов. В Шебекинском округе по городу Шебекино и пяти селам совершены атаки 30 беспилотников, 22 из которых подавлены и сбиты. Над Губкинским округом, Корочанским и Прохоровским районами системой ПВО сбиты 18 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

белгородская область

украина

белгородский район

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгородский район, происшествия