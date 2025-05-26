https://ria.ru/20250526/obstrel-2019026847.html

Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.05.2025

Украинские войска три раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T00:56:00+03:00

2025-05-26T00:56:00+03:00

2025-05-26T00:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска три раза за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив семь боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Три факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Три вооруженных атаки - на горловском направлении. Всего выпущено семь единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. По данным управления, сведения о ранении мирных жителей не поступали. За предыдущие сутки были зафиксированы 9 обстрелов.

https://ria.ru/20250526/opasnost-2019024384.html

украина

донецкая народная республика

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украина, донецкая народная республика