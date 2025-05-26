https://ria.ru/20250526/novikov-2019066652.html

Глава Конышевского района Курской области покинул должность

Глава Конышевского района Курской области покинул должность - РИА Новости, 26.05.2025

Глава Конышевского района Курской области покинул должность

Глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул свою должность и подписал контракт с добровольческим отрядом "Барс-Курск", сообщил врио... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:17:00+03:00

2025-05-26T11:17:00+03:00

2025-05-26T11:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

дмитрий новиков

александр хинштейн

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КУРСК, 26 мая – РИА Новости. Глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул свою должность и подписал контракт с добровольческим отрядом "Барс-Курск", сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Сегодня, коллеги, последний рабочий день у главы Конышевского района Дмитрия Александровича Новикова. Он подписал контракт с "Барс-Курск" на 6 месяцев… Дмитрий Александрович, здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за работу. Хочу вам пожелать на новом месте, чтобы все было хорошо, чтобы с задачами со всеми справлялись. Регион не только не подводили, а, наоборот, чтобы у нас были основания вами гордиться. Ну, а всем нам, конечно, скорейшей победы", - сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона. Он добавил, что исполняющий обязанности главы района будет определён в ближайшее время. "Безусловно, район без системы управления не останется", - отметил врио губернатора. В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка.

https://ria.ru/20250521/hinshtejn-2018196122.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, украина, дмитрий новиков, александр хинштейн