Глава Конышевского района Курской области покинул должность
Глава Конышевского района Новиков подписал контракт с отрядом "Барс-Курск"
Дмитрий Новиков. Архивное фото
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КУРСК, 26 мая – РИА Новости. Глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул свою должность и подписал контракт с добровольческим отрядом "Барс-Курск", сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Сегодня, коллеги, последний рабочий день у главы Конышевского района Дмитрия Александровича Новикова. Он подписал контракт с "Барс-Курск" на 6 месяцев… Дмитрий Александрович, здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за работу. Хочу вам пожелать на новом месте, чтобы все было хорошо, чтобы с задачами со всеми справлялись. Регион не только не подводили, а, наоборот, чтобы у нас были основания вами гордиться. Ну, а всем нам, конечно, скорейшей победы", - сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
Он добавил, что исполняющий обязанности главы района будет определён в ближайшее время.
"Безусловно, район без системы управления не останется", - отметил врио губернатора.
В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка.