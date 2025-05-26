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Глава Конышевского района Курской области покинул должность - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/novikov-2019066652.html
Глава Конышевского района Курской области покинул должность
Глава Конышевского района Курской области покинул должность - РИА Новости, 26.05.2025
Глава Конышевского района Курской области покинул должность
Глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул свою должность и подписал контракт с добровольческим отрядом "Барс-Курск", сообщил врио... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:17:00+03:00
2025-05-26T11:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
дмитрий новиков
александр хинштейн
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КУРСК, 26 мая – РИА Новости. Глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул свою должность и подписал контракт с добровольческим отрядом "Барс-Курск", сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Сегодня, коллеги, последний рабочий день у главы Конышевского района Дмитрия Александровича Новикова. Он подписал контракт с "Барс-Курск" на 6 месяцев… Дмитрий Александрович, здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за работу. Хочу вам пожелать на новом месте, чтобы все было хорошо, чтобы с задачами со всеми справлялись. Регион не только не подводили, а, наоборот, чтобы у нас были основания вами гордиться. Ну, а всем нам, конечно, скорейшей победы", - сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона. Он добавил, что исполняющий обязанности главы района будет определён в ближайшее время. "Безусловно, район без системы управления не останется", - отметил врио губернатора. В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка.
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россия, курская область, украина, дмитрий новиков, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Новиков, Александр Хинштейн
Глава Конышевского района Курской области покинул должность

Глава Конышевского района Новиков подписал контракт с отрядом "Барс-Курск"

© Фото : Дмитрий Новиков/ВКонтактеДмитрий Новиков
Дмитрий Новиков - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Дмитрий Новиков/ВКонтакте
Дмитрий Новиков. Архивное фото
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КУРСК, 26 мая – РИА Новости. Глава Конышевского района Курской области Дмитрий Новиков покинул свою должность и подписал контракт с добровольческим отрядом "Барс-Курск", сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Сегодня, коллеги, последний рабочий день у главы Конышевского района Дмитрия Александровича Новикова. Он подписал контракт с "Барс-Курск" на 6 месяцев… Дмитрий Александрович, здравствуйте. Хочу поблагодарить вас за работу. Хочу вам пожелать на новом месте, чтобы все было хорошо, чтобы с задачами со всеми справлялись. Регион не только не подводили, а, наоборот, чтобы у нас были основания вами гордиться. Ну, а всем нам, конечно, скорейшей победы", - сказал Хинштейн в ходе заседания правительства региона.
Он добавил, что исполняющий обязанности главы района будет определён в ближайшее время.
"Безусловно, район без системы управления не останется", - отметил врио губернатора.
В трех областях РФ, граничащих с Украиной, создаются отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаДмитрий НовиковАлександр Хинштейн
 
 
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