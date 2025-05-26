https://ria.ru/20250526/novak-2019209217.html

Новак заявил, что экспорт российской нефти не изменился

Новак заявил, что экспорт российской нефти не изменился - РИА Новости, 26.05.2025

Новак заявил, что экспорт российской нефти не изменился

Статистика показывает, что экспорт российской нефти не изменился из-за введенного западными странами потолка цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:22:00+03:00

2025-05-26T20:22:00+03:00

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - РИА Новости. Статистика показывает, что экспорт российской нефти не изменился из-за введенного западными странами потолка цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме."Если говорить о том, как это может повлиять на экспорт, то следует обратиться к статистике, когда ввели предыдущий потолок, который сейчас действует, и посмотреть на динамику экспорта: она не изменилась", - прокомментировал он риск снижения экспорта нефти из РФ из-за возможного снижения потолка цен на российскую нефть.Новак также добавил, что РФ всегда выступала против нерыночных действий, "связанных с установлением потолка и запретами".Рейтер на прошлой неделе сообщал, что ЕС предложит странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю нефть из России, скорее всего, до 50 долларов за баррель.Позднее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 уже примерно до 45 долларов.Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение ценна российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.

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цены на нефть, россия, александр новак, в мире