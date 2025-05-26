https://ria.ru/20250526/nikel-2018751209.html

Через силу. В ЕС признали, что расплатиться с Россией все же придется

Через силу. В ЕС признали, что расплатиться с Россией все же придется - РИА Новости, 26.05.2025

Через силу. В ЕС признали, что расплатиться с Россией все же придется

Европа активно скупает российский никель. На фоне все новых санкционных пакетов это выглядит как создание запасов перед очередным "затягиванием поясов"... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:00:00+03:00

2025-05-26T08:00:00+03:00

2025-05-26T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Европа активно скупает российский никель. На фоне все новых санкционных пакетов это выглядит как создание запасов перед очередным "затягиванием поясов". Придется ли России искать другие рынки сбыта — разбиралось РИА Новости.Внезапный всплескПока Великобритания и США воюют с российским никелем, ЕС наращивает закупки. По данным Евростата, в марте российский ресурс занял второе место в европейском импорте с показателем в 107,6 миллиона евро — максимум с ноября 2023-го. Следом идет британский никель — на него потратили 63,9 миллиона евро, а лидерство за американским — 117,6 миллиона евро.За год поставки металла из России выросли на треть, а доля страны в европейском импорте увеличилась с 18% до 23%.Покупателей трое: Таллин, Амстердам и Хельсинки. Эстонский импорт оказался небольшим — всего 103,2 тысячи евро, а Нидерланды нарастили поставки на пятую часть в годовом выражении — до 35,3 миллиона евро. Больше всех приобрела Финляндия: несмотря на агрессивную риторику политиков, за год импорт вырос в 1,4 раза — до 72,3 миллиона евро. Ранее глава МИД Элина Валтонен в интервью газете Helsingin Sanomat заявляла, что страна поддерживает любые ограничения поставок из России и не возражает против полного эмбарго на никель.Однако в случае запрета больше всего пострадает именно Финляндия, отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. "Это обернется массовыми увольнениями сотрудников в черной металлургии и смежных отраслях, падением налоговых поступлений и ростом социальной напряженности: Москва обеспечивает 80 процентов поставок никеля, необходимого при производстве нержавейки, а также устойчивых к различным воздействиям сплавов, применяемых в авиа- и ракетостроении", — поясняет он.Ценный товарМеталл, пусть и не редкоземельный, но не слишком распространенный, критически важен для многих отраслей — начиная с металлургии и заканчивая микроэлектроникой. Потому он и входит в число стратегических товаров для ЕС, отмечают эксперты."Курс ЕС на зеленую энергетику только повышает спрос на никель. Он необходим для производства электрокаров и солнечных батарей. Заявленный Европой экологический переход немыслим без увеличения поставок ресурса. Покупать и везти из США можно, но будет дороже, а значит, без того высокая стоимость чистой энергии и электрокаров возрастет еще больше", — говорит доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Альтернатив немного. Теоретически Европа может перейти на индонезийский товар, однако с учетом расстояний и транспортных расходов выйдет такой металл "золотым". Кроме того, для ЕС крайне опасна зависимость от экспорта никеля из стран Азии — завоевав местный рынок они получат контроль над ценами и смогут обрушить местную металлургию, предупреждает Хазанов.В случае эмбарго со стороны ЕС стоимость никеля подрастет процентов на пять, считает Хазанов."Впрочем долго это не продлится, — уверен эксперт, — так как потребление ЕС относительно невелико. Мировая фабрика — Китай — потребляет гораздо больше, он же и является основным направлением российских поставок".Притворная суровостьНа волне научно-технического прогресса потребность в никеле растет опережающими производство темпами, указывает финансовый аналитик Михаил Беляев. Радиоэлектронная и компьютерная промышленность потребляют много этого металла, в частности, для производства никель-кадмиевых аккумуляторов и специфических сплавов. ЕС плохо контролирует собственную внешнеэкономическую политику, а потому запасы могут пополнять из-за страха, что российские предприятия подпадут под очередные санкции, считает эксперт.Ограниченный круг покупателей ничего не говорит о распространенности российского никеля на континенте. По мнению Белева, его перепродают. "Несмотря на то что финская радиоэлектронная промышленность и компьютерное производство развиты неплохо, страна не настолько большая и индустриальная, чтобы потреблять все самостоятельно. Учитывая, что никель не портится, а расход довольно экономный, финны могут неплохо заработать на перепродаже ресурса соседям. К тому же цены на него регулярно растут и без запретов и пошлин", — объясняет он.Страны коллективного Запада могут сколько угодно говорить о тотальном запрете, но никто не будет вводить жесткие ограничения на стратегические товары. Последние пакеты сосредоточены на расширении уже имеющихся санкций. Даже к отказу от российских энергоресурсов подходят осторожно: с 2022-го четких действий до сих пор не смогли прописать.Эксперты сходятся во мнении, что санкции против российского никеля абсолютно невыгодны Евросоюзу с точки зрения обеспечения экономического и технологического суверенитета, а потому с этим будут тянуть до последнего.

https://ria.ru/20250520/neft-2017917573.html

https://ria.ru/20250523/avtoprom-2018503162.html

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экономика, россия, сша, финляндия, евросоюз, евростат, эстония, нидерланды, никель